Сборная России бесславно завершила своё участие в чемпионате Европы, а вместе с ней – и пять игроков «Зенита». Последний шестой представитель петербургской команды Деян Ловрен вылетел на стадии 1/8 финала: его Хорватия уступила в напряженнейшем матче Испании (3:5). Сам Ловрен пропускал встречу из-за дисквалификации.

Однако это не значит, что для «Зенита» Евро закончен. Напротив, он только начинается: сейчас скаутам сине-бело-голубых нужно активно следить за игроками и ковать железо, пока горячо: попытаться усилить команду сверкнувшими звездочками Евро-2020.

В нашей подборке мы собрали пятёрку подходящих для клуба футболистов.

Разумеется, в список не вошли игроки, чьё приобретение выглядит в нынешних условиях нереальным: Криштиану Роналду, Кевин Де Брейне и так далее. Да и за Патриком Шиком сейчас наверняка будут бегать все ведущие клубы Европы.

Вратарь Лукаш Градецки (Финляндия, «Байер», 31 год, 10 млн евро*)

* — все цены – по версии Transfermarkt

Сборная Финляндии не смогла пробиться в плей-офф, но к её вратарю Лукашу Градецки уж точно не должно быть претензий. Голкипер сперва сделал «сухарь» с Данией, затем самоотверженно играл с Россией, пропустив лишь один мяч, и даже против грозной атаки Бельгии держался так долго, как только мог. Его ворота бельгийцы распечатали всего лишь дважды (в то время, как ворота Антона Шунина – трижды). И то один мяч стал роковым стечением обстоятельств, поскольку влетел в сетку как раз от Градецки.

Сейчас у «Зенита» остаётся неопределённость с основным голкипером: Кержаков моложе не становится, а Лунёв всё ещё не подписал новый контракт и даже не поехал с «Зенитом» на сборы. Ходят разговоры о Юрии Дюпине из «Рубина», но может, всё же петербуржцам стоит рискнуть и впервые со времён Камила Чонтофальски доверить пост номер один иностранцу?

Защитник Дензел Дамфрис (Нидерланды, ПСВ, 25 лет, 16 млн евро)

После успешного группового турнира эксперты поспешили раздать голландцам авансы. Дамфрис казался одним из лакомых трансферных кусочков: игрок в расцвете сил, всё ещё играет в Нидерландах, которые обычно без проблем распродают своих лидеров. Но ранний вылет голландцев наверняка поумерит интерес к Дамфрису и другим лидерам «оранжевых» со стороны топ-клубов. А это шанс для «Зенита». Дамфрис играет на позиции Караваева – справа в защите, но Вячеслав может сыграть и слева, что особенно актуально на фоне почти ушедшего Жиркова. Тем более, что альтернативой Караваеву на правом фланге защиты был номинальный нападающий Сутормин.

Защитник Людвиг Аугустинссон (Швеция, «Вердер», 27 лет, 10 млн евро)

Второй вариант усиления левого фланга защиты на фоне уходящего Жиркова и неопытности Кругового – Аугустинссон. Четвёрка шведских защитников на этом Евро играет очень надёжно, и сборной Украины в сегодняшнем матче придётся крайне непросто.

Но если говорить о возможных усилениях, то Лустиг и Даниэльсон уже немолоды (34 и 32 года) и доигрывают в заштатных клубах, а Линделёф – футболист «Манчестер Юнайтед». Остаётся Аугустинссон, который наверняка будет не прочь перейти из немецкого середняка в клуб-участник Лиги чемпионов.

Полузащитник Томаш Холеш (Чехия, «Славия», 28 лет, 4 млн евро)

Сейчас все будут гоняться за сенсацией Евро Патриком Шиком, так что на ту территорию «Зениту» лучше не соваться. Зато за успехами бомбардира из Леверкузена многие забывают и о других чешских лидерах. Например, Томаш Холеш, который всю карьеру провёл на родине и стоит сравнительно недорого. Зато в матче с голландцами именно он был признан лучшим игроком встречи.

Да, сейчас у «Зенита» нет дефицита центральных полузащитников, но в лице Холеша Семак может получить дешёвого и опытного опорника.

Нападающий Харис Сеферович (Швейцария, «Бенфика», 29 лет, 14 млн евро)

В списке лучших бомбардиров Евро-2020 сейчас лидирует Криштиану Роналду с пятью голами. У Патрика Шика и Карима Бензема по четыре точных удара, а далее идёт большая группа футболистов с тремя мячами. Большинство их – признанные звёзды первой величины. Есть швед Эмиль Форсберг, который вряд ли поедет из немецкого гранда «Лейпцига» в Россию. А есть скромный Сеферович. Приобрести в Россию игрока из Португалии гораздо легче, тем более Сеферович стоит относительно недорого, да и уже не так молод. Тем не менее, он однозначно может усилить атаку «Зенита», правда, в случае ухода кого-то из основной обоймы. Дриусси уже полгода решает пунктуационную задачу в предложении «уйти нельзя остаться», Азмуна по-прежнему обхаживают топ-клубы, да и Дзюба не молодеет. Сеферович к тому же может сыграть не только на острие, но и на фланге атаки, а в условиях травматичности Малкома это качество может очень сильно пригодиться. Вряд ли форварда будут тянуть какие-то серьёзные клубы, а вот в России габаритный швейцарец может пригодиться.

Бонус. Владимир Петкович (сборная Швейцарии, 57 лет)

В прессе о судьбе Сергея Семака постоянно ходят противоречивые слухи. То руководство даёт тренеру карт-бланш на дальнейшую работу, то возникает информация о переговорах с кем-то другим. Из последней информации: «Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии Владимиру Петковичу и ждёт от него ответа.

Петкович уже проявил себя на клубном уровне, выиграв с «Лацио» Кубок и Суперкубок Италии, а со швейцарцами работает уже семь лет и стабильно выводит сборную на все крупные турниры. На этом Евро Швейцария пробилась в плей-офф с третьего места, а в 1/8 финала сенсационно в серии пенальти выбила чемпионов мира сборную Франции.

Евро-2020 ещё продолжается, и не исключено, что в оставшихся играх плей-офф нас ждут новые открытия. Возможно, новая звезда зажжётся и в Санкт-Петербурге, где 2 июля четвертьфинальный матч проведут Швейцария и Испания. Кто знает, может, это будет знакомством Петковича с будущим домашним стадионом?