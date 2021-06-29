Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая были рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России. Утвердить именно этих спортсменов рекомендовал Олимпийский комитет России (ОКР).

Решение о назначении спортсменов было также продиктовано новым правилом Олимпийских Игр о гендерном равенстве. Согласно нововведению, олимпийские комитеты должны быть представлены двумя знаменосцами – мужчиной и женщиной.

Возможные знаменосцы сборной России довольно известны в стране своими достижениями. Так, Максим Михайлов в составе сборной России по волейболу выигрывал золото Олимпиады-2012 в Лондоне, а саблистка Софья Великая побеждала в командных соревнованиях по фехтованию на Играх-2016 в Рио.