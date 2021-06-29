Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов определились с короткой программой на сезон-2021/22. Спортивная пара будет выступать под культовую композицию французского композитора Клода Дебюсси «Лунный свет».

Композиция в импрессионистском стиле была написана в 1890 году и неоднократно использовалась в известных фильмах, включая «Казино Рояль» 1967 года, «11 друзей Оушена», фильмы франшиз «Сумерки», «Планета обезьян», «Судная ночь» и многих других.

Тарасова и Морозов — серебряные призёры Олимпиады-2018 в командном турнире, трижды брали медали чемпионатов мира и дважды побеждали на чемпионатах Европы. В сезоне-2020/21 пара стала четвёртой на чемпионате мира и в третий раз победила на чемпионате России.