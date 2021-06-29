В Лондоне на стадионе «Уэмбли» стартовал матч 1/8 финала Евро-2020 Англия — Германия. Встречу судит нидерландский арбитр Данни Маккели.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Англия: Пикфорд — Триппьер, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу — Сака, Филлипс, Райс, Стерлинг — Кейн.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс — Хаверц, Мюллер — Вернер.

В групповом раунде Англия заняла первое место в группе, забив только два мяча и ни разу не пропустив (1:0 с Хорватией, 0:0 с Шотландией, 0:1 с Чехией). Германия стала второй в группе с четырьмя очками (0:1 с Францией, 4:2 с Португалией и 2:2 с Венгрией). При этом с венграми команда уступала по ходу встречи и спаслась от последнего места и непопадания в плей-офф на 84-й минуте.

Победитель матча Англия — Германия выйдет в четвертьфинале на победителя игры Швеция — Украина.