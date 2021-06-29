Стало известно распределение по этапам «Гран-при» по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Первый этап — «Skate America» — пройдёт с США с 22 по 24 октября. Заключительный — «Кубок Ростелеком» — в этом году примет Сочи, с 26 по 28 ноября.

Список российских участников выглядит следующим образом:

Skate America (Лас-Вегас, США, 22-24 октября)

Женщины: Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева

Мужчины: Артур Даниелян, Даниил Самсонов

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Skate Canada (Ванкувер, Канада, 29-31 октября)

Женщины: Алёна Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Евгений Семененко

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Евгения Шанаева/Дэвид Нарижный

Cup of China (Чунцин, Китай, 5-7 ноября)

Женщины: Мария Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Алина Пепелева/Роман Плешков

Танцы: Александра Степанова/Иван Букин

NHK Trophy (Токио, Япония, 12-14 ноября)

Женщины: Александра Трусова, Дарья Усачева

Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин, Даниил Самсонов

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Internationaux de France (Гренобль, Франция, 19-21 ноября)

Женщины: Алёна Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалев

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

Танцы: Аннабель Морозов/Андрей Багин, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро

Кубок Ростелеком (Сочи, Россия, 26-28 ноября)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, (третья участница)

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко, (третий участник)

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, (третья пара)

Танцы: Виктория Синицина/Александр Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, (третья пара)