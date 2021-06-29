Российский этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/22 состоится в Сочи, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее соревнования традиционно проходили в Москве. В 2021 году этап пройдёт в столице Олимпиады-2014 с 26 по 28 ноября.

Ранее стал известен список участников этапов «Гран-при». От России в Сочи выступят:

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Виктория Синицина/Александр Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин

Третьи участники во всех четырех дисциплинах определятся позднее.