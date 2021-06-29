Участники «Тур де Франс» провели акцию протеста на старте четвёртого этапа веломногодневки, сообщает L’Equipe. Перед нейтральной зоной весь пелотон остановился на одну минуту, а первые десять километров основной дистанции ехали в демонстративно медленном темпе.

Гонщики этой акцией призвали обратить внимание на проблему безопасности во время гонок.

Сразу на старте «Тур де Франс»-2021 произошёл серьёзный инцидент: на трассу выбежала фанатка, спровоцировавшая массовый завал. В результате ряд гонщиков снялись с многодневки, едва успев в ней стартовать. Всего пострадал 21 велогонщик, у одного были зафиксированы переломы обеих рук. Нарушительница правил безопасности объявлена в розыск.