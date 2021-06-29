Стала известна причина переноса российского этапа «Гран-при» по фигурному катанию «Кубок Ростелекома». Как сообщалось ранее, в 2021 году этап пройдёт не как обычно, в Москве, а в Сочи.

Как сообщает Telesport, причиной стала реконструкция арены «Мегаспорт», где раньше проходил этот этап. В дворец спорта переезжает клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак». В связи с этим размеры площадки будут уменьшаться под канадский стандарт, и в Москве не будет подходящей арены для фигуристов.

В 2021 году этап пройдёт в столице Олимпиады-2014 с 26 по 28 ноября.

От России в Сочи выступят:

Женщины: Елизавета Туктамышева, Камила Валиева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин

Танцы: Виктория Синицина/Александр Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин

Третьи участники во всех четырех дисциплинах определятся позднее.