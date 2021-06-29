Сборная Англии по футболу победила Германию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 2:0. Счёт открыл на 75-й минуте Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу. На 86-й минуте отличился Харри Кейн после паса Джека Грилиша. Для капитана англичан этот гол стал первым на нынешнем турнире. Англия в одной игре забила столько же, сколько в трёх встречах группового турнира вместе взятых (1:0 с Хорватией, 0:0 с Шотландией, 1:0 с Чехией).

Встреча прошла на лондонском стадионе «Уэмбли» при судействе Данни Маккели.

Англия: Пикфорд — Триппьер, Уокер, Магуайр, Стоунз, Шоу — Сака (Грилиш, 69), Филлипс, Райс (Хендерсон, 88), Стерлинг — Кейн.

Германия: Нойер — Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Горецка, Кроос, Госенс (Сане, 88) — Хаверц, Мюллер (Мусиала, 90+2) — Вернер (Гнабри, 68).

Англия в четвертьфинале сыграет с победителем матча Швеция — Украина, которые встретятся также сегодня. Начало — в 22:00 по московскому времени.