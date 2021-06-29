Сборная Германии проиграла Англии в матче 1/8 финала Евро-2020 — 0:2. Голами у англичан отметились Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Немцы остались без медалей на втором турнире подряд. На чемпионате мира-2018 в России они не вышли из группы, приехав на мундиаль в статусе действующих чемпионов мира.

Германия остаётся без медалей на двух крупных турнирах подряд впервые в XXI веке. Последний раз с ней это произошло на ЧМ-1998 (вылет в четвертьфинале) и Евро-2000 (невыход из группы).

До ЧМ-2018 Германия брала медали на шести турнирах подряд: ЧМ-2006 (бронза, с Юргеном Клинсманном), Евро-2008 (серебро), ЧМ-2010 (бронза), Евро-2012 (бронза), ЧМ-2014 (золото), Евро-2016 (бронза). Последние пять турниров немцы проводили под руководством Йоахима Лёва. Нынешний Евро станет для него последним турниром во главе сборной. На смену Лёву придёт Ханс-Дитер Флик.

Примечательно, что за всю историю существования сборная Германии (с учётом сборной ФРГ) ни разу не оставалась без медалей больше двух чемпионатов мира и Европы подряд. Помимо указанных выше случаев, это произошло только один раз: на чемпионатах мира-1958 (четвёртое место) и 1962 (четвертьфинал). На Евро-1960 и 1964 ФРГ также не брала медалей, но ониа в этих турнирах и не участвовала.