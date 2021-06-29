Сборная Англии обыграла Германию в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 со счётом 2:0. Таким образом, англичане продлили свою сухую серию на турнире: команда Гарета Саутгейта не пропустила ещё ни одного мяча в четырёх играх Евро-2020. Немаловажную роль в этом, особенно в игре с немцами, сыграл Джордан Пикфорд. И это особенно удивительно, если помнить историю английской сборной.

Извечной проблемой национальной команды Англии были вратари. Большинство фанатов сходятся во мнении: у сборной был лишь один топовый голкипер за всю историю. Это легендарный Гордон Бэнкс, с которым англичане взяли своё единственное золото на крупном турнире — домашний ЧМ-1966.

Бэнкс ушёл из сборной ещё в 1972 году. С тех пор прошло почти 50 лет, и за всё это время у англичан не появилось голкипера похожего по уровню. Был Питер Шилтон, которому принадлежит рекорд по играм за сборную Англии (125). Но и он на крупных турнирах бывало чудил, а так долго продержался в ее воротах (до 40 лет!) от безрыбья: лучше просто никого не было.

После ухода Шилтона из сборной Англии в 1990 году кто только не занимал пост номер один: и Найджел Мартин, и Дэвид Симен, и Дэвид Джеймс, и Пол Робинсон, и Роберт Грин, и даже страж ворот грозного «Манчестер Сити» Джо Харт — все они в ответственный момент начинали чудить, пускали пенки, допускали ляпы. Скоро «английский вратарь» стало едва ли не устойчивым выражением. К примеру, когда испанец Унаи Симон в игре с хорватами пропустил нелепейший мяч, в сети написали: «Испанский голкипер сыграл как будто это английский голкипер».

Пикфорд взлетел на позицию первого номера в сборной внезапно и стремтельно: до этого он неплохо играл в молодёжке, но не котировался на роль основного, которая тогда принадлежала Харту. Но в 2018 году совершенно неожиданно для всех поступил главный тренер Гарет Саутгейт. Джо Харт, который отыграл большую часть квалификации на ЧМ-2018, вообще не попал в заявку на турнир. Голкипер потерял место в основе «Манчестер Сити» и не очень успешно проводил тот сезон на правах аренды в «Вест Хэме».

У Пикфорда же до 2018 года опыт игры за сборную составлял ровно один матч: в ноябре 2017 года он сыграл на ноль с Германией (0:0). И внезапно Саутгейт делает на него ставку перед ЧМ-2018, даёт первый номер и выпускает во всех играх турнира. И Пикфорд его не подвёл. Англичане снова остались без медалей, но впервые с 1990 года (со времён Шилтона!) дошли до полуфинала чемпионата мира, а Пикфорд стал одним из лучших игроков турнира.

Карьера Пикфорда вообще напоминает стремительный взлёт ракеты. Ещё в 2013 году он играл в любительской лиге, но уже следующий начал в лиге 2, четвёртом по силе дивизионе (первом профессиональном в Англии). В «Бертон Альбион» голкипер провёл полгода и уехал на повышение в лигу 1. Полгода в средненьком «Карлайл Юнайтед», и уже следующи сезон Пикфорд начал в одном из фаворитов лиги 1 «Бредфорд Сити». Клуб тогда не смог пробиться в плей-офф за выход лигой выше. Но зато пробился Пикфорд, которого заметил клуб чемпионшипа (второй дивизион) «Престон». В чемпионшипе вратарь снова задержался на полгода, и уже в 2016 году дебютировал в АПЛ в составе «Сандерленда».

За каких-то три года Пикфорд прошёл путь от любительской лиги до элитного дивизиона, а уже в следующем сезоне стал основным вратарём «чёрных котов». Взлёт на этом не закончился. «Сандерленд» вылетел в 2017 году в чемпионшип, но Пикфорд снова пошёл на повышение — из аутсайдера в середняка «Эвертон».

И в том же 2017-м, как мы помним, Пикфорд дебютировал в сборной. В «Эвертоне» Пикфорд в год чемпионата мира проводил первый сезон и занял с клубом восьмое место в таблице АПЛ.

После успешного чемпионата мира-2018 карьера Пикфорда не полетела в гору, а остановилась на стабильной отметке: он в «Эвертоне» уже четыре сезона (раньше он не задерживался нигде дольше, чем на полтора года), в сборной остаётся номером один.

В матчах группового этапа особой работы Пикфорду не было, но ЧМ-2010 и Роберт Грин доказали: английский вратарь может начудить и без особой работы. Пикфорд не «косячит», а для сборной Англии это главное. В матче с Германией у него уже было гораздо больше работы, и Пикфорд справился, раз за разом прерывая опасные атаки некогда грозных немцев.

Сборная Англии не пропускает на Евро-2020 уже 360 минут. Рекордная серия была установлена в 2012 году сборной Испании и Икером Касильясом — 509 минут. Для повторения рекорда Пикфорду надо сыграть на ноль в четвертьфинале и не пропускать больше тайма в полуфинале. Чем чёрт не шутит?

А кто будет штурмовать ворота Англии и Пикфорда в 1/4 финала, станет известно после сегодняшнего матча Украина — Швеция.