В Глазго на «Хэмпден Парк» стартовал матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина. Игру судит итальянец Даниэле Орсато.

Команды вышли на поле в следующих составах:

Швеция: Ольсен — Лустиг, Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон — С. Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг — Кулусевски, Исак.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Ярмоленко, Сидорчук, Степаненко, Зинченко, Шапаренко — Яремчук.

Швеция вышла в 1/8 финала с первого места в группе. Скандинавы сыграли вничью с Испанией (0:0), обыграли Словакию (1:0) и Швецию (3:2). Украинцы пробились в плей-офф с третьей строчки в группе, став четвёртой в таблице третьих мест. В стартовой игре команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам (2:3), затем обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1).

Примечательно, что Украину в плей-офф вывела именно сборная Швеции, не проигравшая в заключительном туре Польше.