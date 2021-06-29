Российский теннисист Даниил Медведев прошёл во второй круг Уимблдонского турнира-2021. В матче первого круга второй номер рейтинга ATP победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии — 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Матч длился 2 часа 35 минут. Медведев взял четыре подачи соперника (три — во втором сете) и проиграл одну свою. Россиянин 14 раз подавал навылет против 8 эйсов у соперника и два раз допустил двойные ошибки (Штруфф — четыре).

Во втором круге Медведев встретится с победителем матча между лаки-лузером Ясутакой Утиямой и обладателем wild card Карлосом Алькарасом Гарфией.