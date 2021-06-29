Сборная Украины открыла счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции. На 27-й минуте отличился защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Бывший футболист «Уфы» принял мяч на углу штрафной после паса капитана команды Андрея Ярмоленко и точно пробил по воротам Робина Ольсена.

Для Ярмоленко это четвёртое очко по системе «гол плюс пас» в четырёх играх Евро: в групповом раунде он забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Игра проходит на стадионе в Глазго. Победитель матча сыграет в четвертьфинале со сборной Англии, которая ранее сегодня одолела Германию (2:0).