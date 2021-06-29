Сборная Швеции сравняла счёт в матче 1/8 финала Евро-2020 против Украины — 1:1. На 43-й минуте отличился Эмиль Форсберг с передачи Александра Исака. Для форварда «Лейпцига» это четвёртый мяч в четырёх играх чемпионата Европы. Ранее он забивал Словакии (1:0) и делал дубль в ворота Польши (3:2).

Форсберг в списке бомбардиров Евро делит второе место с чехом Патриком Шиком и французом Каримом Бензема. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. При этом чемпион мира Франция и чемпион Европы Португалия уже вылетели с турнира на стадии 1/8 финала.

Украинцы открыли счёт на 27-й минуте: отличился защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, бывший футболист «Уфы».

Победитель игры выйдет в четвертьфинале на Англию, которая одолела Германию (2:0).