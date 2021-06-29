Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс не смогла доиграть матч первого круга Уимблдонского турнира-2021. 39-летняя американка травмировала голеностоп во время подачи в пятом гейме в игре с белоруской Александрой Саснович. Уильямс-младшая не смогла сдержать слёз, пыталась продолжить играть через боль, но всё же снялась с матча при счёте 3:3.

Уильямс выигрывала Уимблдон семь раз: в 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 и 2016 году. Столько же побед на счету немки Штеффи Граф, а чаще турнир выигрывала только чехословацко-американская теннисистка Мартина Навратилова (9).

Саснович во втором круге встретится с победительницей матча Нао Хибино — Бернарда Пера.

Ранее на Уимблдоне-2021 во второй круг пробилась старшая сестра Серены — Винус Уильямс. 41-летняя теннисистка одолела Михаэлу Бузарнеску (7:5, 4:6, 6:3).