Россиянки Анна Блинкова и Елена Веснина выиграли свои матчи первого круга Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Блинкова в двух сетах победила Тимеа Бабош из Венгрии — 6:2, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут, Блинкова допустила две двойные ошибки против четырёх у соперницы, один раз подала навылет против двух эйсов у соперницы. Россиянке удалось выиграть четыре чужих подачи и не проиграть ни одной своей.

Веснина, занимающая 370-е место в рейтинге WTA, одолела 98-ю ракетку мира Мартину Тревизан из Италии — 7:5, 6:1. Игра длилась 1 час 28 минут, у Весниной 7 подач навылет, у Тревизан — ни одной. При этом Веснина только один раз сделала двойную ошибку, Тревизан допустила две двойных. Россиянка отдала одну свою подачу и взяла пять чужих.

Варвара Грачёва не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив 26-й «сеяной» Петре Мартич из Хорватии — 7:6 (7:3), 4:6, 3:6. Матч длился 2 часа 33 минуты, соперницы сделали по три подачи навылет, но Мартич при этом ошибалась дважды четыре раза, а Грачёва — в два раза больше. Мартич сделала семь брейков, Грачёва — пять.

Веснина во втором круге встретится с 20-й «сеяной» Кори Гауфф, а Блинкова — с первой ракеткой мира Эшли Барти.

В первом круге в борьбу ещё не вступили россиянки Виталия Дьяченко (соперница — Эмма Радукану, Великобритания), Дарья Касаткина (Патрисия Тиг, Румыния), Анастасия Павлюченкова (Ана Богдан, Румыния).

Ранее во второй круг пробились Людмила Самсонова (6:4, 6:2 с эстонкой Кайей Канепи), Вера Звонарёва (7:5, 6:4 с чешкой Марией Боузковой) и Екатериной Александровой (6:1, 6:3 с немкой Лаурой Зигемунд).

Завершили борьбу Анастасия Потапова (1:6, 4:6 с хорваткой Донной Векич), Вероника Кудерметова (6:3, 1:6, 9:11 со швейцарской Викторией Голубич), Светлана Кузнецова (3:6, 3:6 с голландкой Лесли Керкхове) и Анна Калинская 6:1, 0:6, 4:6 с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано).