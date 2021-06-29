Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что в России нужно ввести потолок зарплат для молодых игроков. По его мнению, это будет стимулировать молодёжь уезжать играть в Европу.

«Раньше были такие легионеры — в состав было нереально попасть, а сейчас подписывают всех молодых подряд, — цитирует sport24 Ещенко. — Конечно, хотят на этом заработать. Надо делать молодым потолок зарплат, чтобы ехали в Европу. Из Украины же уезжают, потому что там не у всех команд есть финансы. Поэтому они за 10-15 тысяч евро уезжают в Европу».

Ветеран красно-белых отметил, что раньше уровень футбола в России был выше, приведя в пример звёздных легионеров Роберто Карлоса, Халка и Акселя Витселя.