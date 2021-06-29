Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о планах на выступление команды на Олимпиаде-2020 в Токио. В список участников Игр вошли 335 атлетов из России, но список могут также пополнить баскетболисты, если пройдут квалификации, а также возможны замены из-за коронавируса.

«К сожалению, получаемые нами данные несколько не полны в связи с тем, что в прошедшем сезоне чемпионаты по многим вида спорта были отменены, — цитирует ТАСС Позднякова. — Наша информационная база — результаты 2018, 2019 и частично 2020 годов. В этой связи результаты, которые мы видим, позволяют нам рассчитывать на третье общекомандное место, с общим набором медалей порядка 50″.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Россияне из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне будут выступать под нейтральным флагом, а вместо гимна будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.