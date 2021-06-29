Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу-2020. Последней восьмой командой стала Украина которая в 1/8 финала обыграла Швецию 2:1, забив победный гол на 121-й минуте.

Первыми в 1/4 финала сыграют команды Швейцарии и Испании. Их игра пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге и станет последней седьмой на «Газпром Арене».

Полностью список четвертьфиналов выглядит следующим образом:

2 июля, 19:00. Швейцария — Испания. Санкт-Петербург

2 июля, 22:00. Бельгия — Италия. Мюнхен

3 июля, 19:00. Чехия — Дания. Баку

3 июля, 22:00. Украина — Англия. Рим

Победители игр 2 июля встретятся в полуфинале 6 июля, победители матчей 3 июля проведут свой поединок днём позже. Оба полуфинала и финал 11 июля состоятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».