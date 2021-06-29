Англия и Украина стали последней четвертьфинальной парой чемпионата Европы по футболу. Никита Кучеров сделал дубль в первой игре финала Кубка Стэнли. Россия объявила состав легкоатлетов на Олимпиаду-2020. Определились знаменосцы сборной на открытии Игр в Токио. Российские теннисисты вступают в борьбу на Уимблдоне. Самые интересные новости спорта 29 июня – в дайджесте Nevasport.

Дубль Кучерова помог «Тампе» крупно обыграть «Монреаль» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыграла «Монреаль Канадиенс» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра проходила на «Амали-Арене» в Тампе (США) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров.

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Определились все участники Кубка Америки-2021. В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с Чили, Перу — с Парагваем, оба матча состоятся 3 июля. На следующий день сборная Уругвая проведет матч с Колумбией, а Аргентина встретится с Эквадором.

«Зенит» сделал предложение тренеру Швейцарии Петковичу и ждет ответа

Петербургский «Зенит» по-прежнему рассматривает вариант со сменой главного тренера. По информации Tuttomercatoweb, сине-бело-голубые сделали предложение наставнику сборной Швейцарии Владимиру Петковичу и ждут от него ответа.

Россия объявила состав легкоатлетов для участия в играх в Токио-2020

Сегодня днем Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила окончательный состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио. В список участников вошли прыгуны в высоту Илья Иванюк, Михаил Акименко и Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Эльвира Хасанова (спортивная ходьба), Василий Мизинов (спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Дортмундская «Боруссия» осталась без тренера

Исполняющий обязанности главного тренера немецкой команды Эдин Терзич покинул свой пост. При этом сообщается, что немецкий специалист продолжит работать в клубе в должности технического директора. Новый контракт Терзича с «черно-желтыми» рассчитан до 2025 года.

Франка де Бура уволили с поста главного тренера сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур покинул пост после провала команды на Евро-2020. Сообщается, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию. После поражения голландцев в матче Евро-2020 с Чехией в 1/8 финала со счетом 2:0, большинство членов правления Королевского футбольного союза Нидерландов остались недовольны результатами де Бура у руля сборной.

Максим Михайлов и Софья Великая станут знаменосцами сборной России на Олимпиаде в Токио

Волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая были рекомендованы в качестве знаменосцев сборной России. Утвердить именно этих спортсменов рекомендовал Олимпийский комитет России (ОКР).

Определились списки участников этапов «Гран-при» по фигурному катанию

Стало известно распределение по этапам «Гран-при» по фигурному катанию на сезон-2021/22. Первый этап — «Skate America» — пройдёт с США с 22 по 24 октября. Заключительный — «Кубок Ростелеком» — в этом году примет Сочи, с 26 по 28 ноября.

Российский этап «Гран-при» по фигурному катанию перенесён из Москвы в Сочи

Российский этап «Гран-при» по фигурному катанию сезона-2021/22 состоится в Сочи. Ранее соревнования традиционно проходили в Москве. В 2021 году этап пройдёт в столице Олимпиады-2014 с 26 по 28 ноября.

Англия всухую победила Германию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Англии по футболу победила Германию в матче 1/8 финала Евро-2020 — 2:0. Счёт открыл на 75-й минуте Рахим Стерлинг с передачи Люка Шоу. На 86-й минуте отличился Харри Кейн после паса Джека Грилиша.

Медведев вышел во второй круг «Уимблдона»

Российский теннисист Даниил Медведев прошёл во второй круг Уимблдонского турнира-2021. В матче первого круга второй номер рейтинга ATP победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии — 6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3).

Блинкова и Веснина вышли во второй круг Уимблдона

Россиянки Анна Блинкова и Елена Веснина выиграли свои матчи первого круга Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.

Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины обыграла Швецию в заключительном матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Счёт на 27-й минуте открыл защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступавший ранее за «Уфу». Швеция ответила голом Эмиля Форсберга с передачи Александра Исака на 43-й минуте. Победный мяч украинцев провёл Артём Довбик уже на 121-й минуте встречи.

Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

Стали известны все участники четвертьфиналов чемпионата Европы по футболу-2020.

2 июля, 19:00. Швейцария — Испания. Санкт-Петербург

2 июля, 22:00. Бельгия — Италия. Мюнхен

3 июля, 19:00. Чехия — Дания. Баку

3 июля, 22:00. Украина — Англия. Рим