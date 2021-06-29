Сборная Украины обыграла Швецию в заключительном матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020.

Счёт на 27-й минуте открыл защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступавший ранее за «Уфу». Голевой пас отдал капитан украинцев Андрей Ярмоленко. На счету 31-летнего хавбека «Вест Хэма» — 2 гола и 2 голевых паса в четырех играх Евро.

Швеция ответила голом Эмиля Форсберга с передачи Александра Исака на 43-й минуте. На счету Форсберга стало четыре мяча, он делит второе место в списке бомбардиров Евро вместе с чехом Патриком Шиком и французом Каримом Бензема. Лидирует с пятью мячами португалец Криштиану Роналду. При этом чемпион мира Франция и чемпион Европы Португалия уже вылетели с турнира на стадии 1/8 финала.

Победный мяч украинцев провёл Артём Довбик уже на 121-й минуте встречи. Форвард «Днепра-1» заменил на 106-й минуте Ярмоленко, для него это был третий матч за национальную команду

У шведов в «старте» вышел хавбек «Краснодара» Кристофер Ольссон. На 101-й минуте он был заменён. На 97-й на поле появились его одноклубники Виктор Классон и Маркус Берг. Напомним, что последний летом покинул кубанский клуб и продолжит карьеру в «Гётеборге». Еще один представитель РПЛ Джордан Ларссон не попал в заявку на матч.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Швеция: Ольсен — Лустиг (Крафт, 83), Линделёф, Даниэльсон, Аугустинссон (Бенгтссон, 83) — С. Ларссон (Классон, 97), Ольссон (Эландер, 101), Экдаль, Форсберг — Кулусевски (Куайсон, 97), Исак (Берг, 97).

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Кривцов, Матвиенко — Ярмоленко (Довбик, 106), Сидорчук (Безус, 118), Степаненко (Макаренко, 94), Зинченко, Шапаренко (Малиновский, 61) — Яремчук (Беседин, 91. Цыганков, 101).

На 98-й минуте защитник шведов Маркус Даниэльсон был удален за удар прямой ногой в колено Артёму Беседину.

В 1/4 финала Украина встретится с Англией, которая одолела Германию (2:0). Игра пройдёт в Риме 3 июля, начало — в 22:00 по московскому времени.

В других четвертьфиналах встретятся Швейцария — Испания, Бельгия — Италия и Чехия — Дания.