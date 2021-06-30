Брат российского футболиста «Фиорентины» Александра Кокорина Кирилл Кокорин был задержан за драку в одном из ресторанов Москвы.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал 112.

Как стало известно СМИ, Кирилл Кокорин вместе со своим приятелем Кареном Григоряном отдыхали на протяжении всей ночи, а затем захотели продолжить гулять в одном из ресторанов Москвы. Гостям не удалось попасть в ресторан, поскольку у них не было QR-кодов, подтверждающих, что они имеют прививку от коронавируса или переболели в течение последних нескольких месяцев.

После этого Кокорин с другом устроили драку с сотрудниками кафе. Виновников задержала полиция, их отвезли в отделение. Также сообщается, что нападавшие были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Напомним, ранее брат Александра Кокорина Кирилл был фигурантом дела о двух драках в центре Москвы и затем отбывал срок в ИК-4 Белгородской области.