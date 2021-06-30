Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о проходе команды в 1/4 финала чемпионата Европы 2020 поле победы над сборной Швеции.

Слова Шевченко цитирует портал Tribuna.com.

«Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы», — сказал Шевченко, добавив, что у команды не было проблем с нестандартными решениями, поскольку тренеры знали, как команда будет играть с первых минут и знали, кем можно ее усилить.

Также Шевченко поблагодарил всех болельщиков, которые пришли поддержать команду, и президента Украины Владимира Зеленского.

«Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали», — сказал Шевченко, добавив, что своей игрой и отдачей команда заслужила любовь Украины.