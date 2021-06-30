Российский хоккеист, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов высказался о завоевании награды «Колдер Трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ.

Слова Капризова цитирует официальный сайт НХЛ.

«Спасибо большое, мне очень приятно. Я очень рад получить эту награду, став лучшим новичком такой особенной лиги, как НХЛ», — сказал хоккеист, отметив, что он наслаждался каждым матчем, получал удовольствие от атмосферы а команде и радовался, что может выступать с такими одноклубниками

«Мы прониклись удивительной атмосферой плей-офф. Организация дел в нашем клубе восхитительная», — подчеркнул Капризов, добавив, что ему хотелось поблагодарить тренерский штаб, одноклубников, без которых эта награда не досталась бы ему.

«Благодарю свою семью, спасибо моим друзьям. Этот сезон не был простым, но для меня он стал особенным, и я благодарю всех за поддержку. Хотел бы сказать огромное спасибо всем», – заключил Капризов.