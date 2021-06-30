Московское «Динамо» подписало контракт с 18-летним полузащитником «Динамо» Тбилиси Лукой Гагнидзе. Информацию об этом сообщает портал «Чемпионат».

Как стало известно СМИ, Гагнидзе сейчас находится в Риме, где должен пройти медосмотр перед трансфером в одной из местных клиник. Также «Динамо» приняло решение оставить Гагнидзе в тбилисском клубе на правах аренды еще на полгода — до зимы.

Напомним, в сезоне-2020/21 Лука Гагнидзе провёл за тбилисское «Динамо» в чемпионате Грузии 14 матчей, на его счету один забитый мяч, а также три результативные передачи.

В межсезонье «Динамо» уже провело один трансфер, подписав контракт с уругвайским защитником «Милана» Диего Лаксальтом. Футболист перешёл в клуб за 3,5 миллиона евро.