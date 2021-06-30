Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев высказал мнение по поводу инцидента на трибуне во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции.

На трибунах находился болельщик с российским флагом, украинские фанаты порвали на нем майку, а на фото после инцидента с ним не было и российского флага.

Слова Свищева цитирует портал «Спорт-Экспресс». «Зачем это нужно было делать? На радостях взяли и побили парня в российской форме. Единственный инцидент, который омрачил и без того красивую победу. Это не только недопустимо, но и бессмысленно«, — сказал депутат, подчеркнув, что не получилось на чемпионате обойтись без политики.

Напомним, игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Украины.