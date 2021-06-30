В ходе успешного выступления в Бразилии на Кубке Америки нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси обзавелся новым прозвищем – «Анкара Месси».

Считается, что новое «турецкое имя» закрепилось за игроком в социальных сетях благодаря аргетинской поклоннице футбола и ютуберу Луките Родригес. Не так давно она разместила на своих страничках в соцсетях знаменитое видео сольного прохода Месси в матче с «Хетафе» 14-летней давности. В видеоролике форвард обводит 7-8 игроков за раз и забивает гол, после чего местный комментатор несколько раз произносит фразу «Анкара Месси, Анкара Месси».

Но, как выяснилось позднее, ничего общего с турецкой Анкарой Месси и комментатор не имеют. Диктор произносил фразу на каталанском «Encara Messi», что в переводе означает как «по-прежнему Месси».

Так или иначе, новое прозвище Месси уже стало вирусным и имеет успех, как на аргентинском телевидении, так и в социальных сетях Федерации футбола Аргентины и турецкого клуба «Анкарагюджю».