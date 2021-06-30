Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков уже совсем скоро поучаствует в необычном соревновании: его команду ждет триатлонная эстафета. Соревнования Ironstar состоятся в июле 2021 года в Завидово, и участникам придется пройти следующую дистанцию: 0,5 км по воде, 22 км на велосипеде и 5 км бегом.

Мы поговорили с Александром Легковым о триатлоне, его эстафетной команде и подготовке к таким необычным для лыжника соревнованиям.

— В октябре 2019 вы планировали участвовать в IRONSTAR в Сочи, но не сложилось. Сейчас зарегистрировались в эстафетной гонке в Завидово (4 июля). Расскажите немного о своей команде, кто участвует, на кого делаете ставку, есть ли в команде лидер?

— Команда не профессионалов, но это команда моих близких друзей (не будем рассказывать вам всех секретов), но смысл в том, что мы периодически подтягиваем туда тех или иных спортсменов, профессионалов в прошлом или наоборот сейчас, которые перешли в ранг любителей. Там есть спортсмены лыжники (в лице меня), триатлеты (ещё действующие), легкоатлеты. Смысл в том, что команда любительская, но все же есть спортсмены, которые ещё не закончили карьеру, но когда есть возможность, они принимают участие в любительских гонках. А так — идейный вдохновитель команды Антон Буслов, который нас всех собирает и мы вместе двигаемся. Лучше об этой команде меньше знать, мы больше сможем выиграть.

— У вас все-таки есть какой-то лидер, который выстраивает план тренировок или план действий команды или вы каждый по своему тренируетесь?

— У нас каждый по-своему, все друг с другом общаемся, но у каждого свой вектор направления на тренировки. Как правило, все тренируются отдельно, по соревнованиям можем пару раз собраться, обсудить план соревнования и сделать одну-две тренировки совместно.

— А если не секрет, у вас уже поделены эстафетные зоны?

— Пускай это останется до конца не раскрыто, но про себя скажу. Я точно побегу кросс, потому что медленно, но верно пытаюсь влиться в триатлон. И начнём как обычно с моего любимого кросса. Велосипед и плавание я держу на заметке.

— В одном из своих интервью вы говорили, что вас лучше не брать в команду, с вами будет непросто. Так ли это, с вами и правда сложно в команде?

— Наверное, я это говорил ещё когда только завершал карьеру или ещё не завершив карьеру. Сейчас со мной проще. Да, я тренируюсь каждый день. Сейчас эта фраза уже неактуальная, потому что я максималист (как и другие спортсмены, которые уже даже закончили свою карьеру), поэтому до сих пор максимализм у меня есть. Я буду цепляться за всеми лидерами, догонять или наоборот убегать. Но на то они и спортсмены, которые всегда хотят побеждать.

— В целом работа в команде и сольная работа на дистанции сильно отличается?

— Несильно, но отличие есть одно: если ты бежишь в команде, у тебя больше ответственность, важно не подвести команду. Если бежишь один, отвечаешь сам за себя в индивидуальном зачете. В остальном все то же самое, такие же темпы.

— Вы в феврале 2020 года говорили, что вам нужно подтянуть плавание. Сейчас говорите, что у вас на заметке плавание и велосипед. Удалось ли продвинуться в этих вопросах, готовы к сольному старту или вы отложили на будущее?

— Судя по моим параметрам, как я плаваю в одиночестве и практикую эту историю, у меня все хорошо с плаванием. На любительском уровне я буду неплохо плыть, пока просто этого никому не показываю и нужно на это решиться. Либо у меня нет времени, либо не очень теплая вода, и это меня отталкивает. Понятно, что есть «гидрики», можно их купить, но в связи с тем, что мало свободного времени, и я этим плотно не занимаюсь. Либо мне нужна теплая вода, прям нежная-нежная для моей кожи, когда я могу плавать в удовольствие, как я недавно делал. Проплывал по 2 км каждый день в течение 10 дней в тёплой открытой воде и получал от этого удовольствие. В ровном своём стиле, в спокойном режиме за час я проплываю по открытой воде 3 км, и многие говорят, что это очень хорошо. Но соревнования есть соревнования. Надеюсь, что я когда-нибудь выйду на старт, когда буду уверен в своих силах.

— Так когда вы уже будете уверены?

— Выйду я или не выйду, но дело даже не в этом. Но даже если я выйду на старт, я максималист, я буду стараться как можно меньше отстать от лидеров, и мне важно быть в форме. Для меня любительский старт будет выглядеть не как просто проплыть, проехать, пробежать, я буду максимально стараться на каждом этапе.

— Расскажите, как вы проводите и проведёте последние минуты перед стартом?

— Как обычно — если я побегу в эстафете, то я знаю, как разминаться перед кроссом. Поэтому я спокойно разомнусь в своём стиле как обычно.

— Ну мало ли, бывают всякие ритуальные движения.

— Тут не бывает. В лыжах, может, и есть, но это не за две и не за три минуты перед стартом. Но сейчас того ритуала профессионального уже нет, поэтому я буду просто выходить на старт и бежать.

— Как оцениваете шансы своей команды на победу?

— Я уверен, что мы подберём отличных ребят и будем бороться за призы. Однозначно.

— Есть ли у вас какие-то спортивные лайфхаки для подготовки к серьёзным стартам?

— Да нет, у меня все в режиме. Я же системный человек. У меня есть план тренировок, и я его выполняю. И это на протяжении уже трёх лет после завершения карьеры у меня не меняется, я делаю все чётко по плану. Если у меня время с планом не совпадает, я выхожу ночью и все равно его делаю.