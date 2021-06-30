Накануне определились два последних участника ¼ финала Чемпионата Европы по футболу. Сборная Украины не смогла одолеть национальную команду Швеции в основное время и увела игру в овертайм, где под конец дополнительного времени дожала северных оппонентов – 2:1, и вышла, таким образом, в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Соперниками украинцев станут англичане, до этого сенсационно обыгравшую Германию со счетом 2:0.

По итогам всех матчей в следующую стадию Евро-2020 вышли восемь команд: Швейцария, Испания, Бельгия, Италия, Чехия, Дания, Украина и Англия.

Начало встречи между сборными Швейцарии и Испании («Газпром Арена», Санкт-Петербург) назначено на 19.00 мск, Бельгии и Италии («Альянц-Арена», Мюнхен) – 22.00 мск.

Встреча между сборными Чехии и Дании («Олимпийский», Баку) состоится в 19.00 мск, Украины и Англии («Олимпико», Рим) – в 22.00 мск.