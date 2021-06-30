Российский спортивный комментатор Василий Уткин высказался о победе сборной Украины по футболу и проходе команды в 1/4 финала Евро-2020 относительно положения Станислава Черчесова.

В своем телеграм-канале Уткин написал, что сегодня появился точный ответ на вопрос, как сильно упал акции Станислава Черчесова.

«После выхода украинцев, которым Россия изначально не уступает, в четвертьфинал они обесценились ровно в 10 млн раз. Контракт в 2,5 млн евро стоит сейчас не больше 25 евроцентов! Не преувеличение. 25 центов — это 1/4 евро», — написал Уткин.

Напомним, сборная России по футболу под руководством Станислава Черчесова вылетела с Евро-2020 после группового этапа, одержав только одну победу и потерпев два разгромных поражения — от сборных Дании и Бельгии.