Российская фигуристка, воспитанница группы Алексея Мишина Анастасия Гулякова выложила в своём «Инстаграме» снимки с откровенной фотосессии и шокировала подписчиков.

В своём аккаунте спортсменка выложила два снимка с фотосессии (черно-белый и в цвете), которую провела недавно. На Гуляковой надет пиджак на голое тело, черные брюки и туфли на каблуке в тон.

«Оставайся сильной», — подписала фото фигуристка.

В комментариях подписчики Гуляковой оставили много комплиментов фигуристке: «Девушка в огне!», «Настена, ну ты вообще!», «Очень красиво и стильно!».

Напомним, группа Алексея Мишина сейчас продолжает подготовку к новому сезону. Недавно фигуристы вернулись со сбора во французском Куршевеле: в прошлом году традиционный выезд пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.