Партнёры Российского футбольного союза выразили недовольство поведением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

По информации портала «Спорт-Экспресс», партнерам организации не пришлись по душе высказывания тренера после матча Россия — Дания, в котором российская сборная проиграла со счетом 1:4.

Партнеры отмечают, что это негативно сказывается на имидже организации, а также и на них самих, поскольку они имеют друг к другу прямое отношение. Как отметили в издании, это может сказаться на перспективах Черчесова в ходе обсуждения его кандидатуры на внеочередном исполкоме РФС, который был перенесен.

Напомним, сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы, заняв последнее место в группе В. Под руководством Черчесова команда разгромно уступила Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом обыграла команду Финляндии.