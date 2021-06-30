Полузащитник екатеринбургского «Урала» Отман Эль-Кабир принял решение покинуть команду по окончании контракта.

Информация об этом появилась в официальных соцсетях клуба.

Отман Эль-Кабир перешел в «Урал» в феврале 2018 года, его контракт действовал до лета 2021 года, и его было решено не продлевать. В общей сложности футболист провел в Екаеринбурге три с половиной года.

За время выступлений в «Урале» Эль-Кабир провел за команду 84 матча, на его счету 15 забитых мячей, а также 5 результативных передач. В составе команды Эль-Кабир в 2019 году дошел до финала Кубка России.

До «Урала» Отман Эль-Кабир выступал за голландский клуб «НАК Бреда», а также шведские «Энгельхольм», «АФК Юнайтед» и «Юргорден». Сейчас игроку 29 лет, его дальнейший клуб пока неизвестен.