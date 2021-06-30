Технический комитет Российского футбольного союза признал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020 неудовлетворительной.

Информацию об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Объединения отечественных тренеров и члена техкома РФС Михаила Гершковича.

«При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной», — сказал Гершкович.

Отметим, Станислав Черчесов также дал оценку собственной работе с командой на Евро-2020. Свою работу он также признал неудовлетворительной.

Напомним, сборная России по футболу заняла 4-е место в группе В, проиграв с разгромным счетом сборным Дании и Бельгии, выиграв только у команды Финляндии с минимальным счетом.