Голкипер сборной Украины по футболу Георгий Бущан высказался о проходе своей команды в 1/4 финала чемпионата Европы-2020 после победы над сборной Швеции.

Слова Бущана цитирует портал Tribuna.com. По словам голкипера, он был уверен, что команда додавит и серии пенальти не будет, но на всякий случай написал на бутылке список игроков сборной Швеции: их номера и кто куда будет бить пенальти.

«Было много моментов у ворот Ольсена, но мы не смогли их реализовать. Мы контролировали игру и допускали минимум ошибок. После всего, что было в группе – сегодня футбольный бог за нас», — сказал Бущан, добавив, что команда чувствовала поддержку болельщиков.

«Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости», — отметил вратарь.