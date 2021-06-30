Стали известны основные выводы из доклада главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на заседании технического комитета РФС по выступлению России на Евро-2020.

Выводы Черчесова в своем телеграм-канале цитирует журналист Василий Конов.

Черчесов пришел к трем основным выводам по выступлению команды: физически сборная России не уступила своим соперникам на чемпионате Европы, однако уступила по уровню мастерства. Также Черчесов пришел к выводу, что нужно заниматься развитием детско-юношеского футбола.

Напомним, сборная России по футболу заняла 4-е место в группе на Евро-2020, потерпев два разгромных поражения — от Дании и Бельгии. Также Россия с минимальным счетом обыграла сборную Финляндии.