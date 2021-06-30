Член технического комитета РФС Михаил Гершкович рассказал об итогах выступления Станислава Черчесова по результатам сборной России на Евро-2020.

Слова Гершковича цитирует портал РИА Новости. Помимо основных выводов, которые были выделены в докладе Черчесова, также в техкоме отметили отдачу игроков.

«Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном этапе чемпионата мира», — сказал Гершкович, добавив, что будущее тренера будет решаться на Исполкоме РФС, куда передадут протокол заседания техкома, в котором будет все отмечено.

Напомним, Черчесов отметил, что сборная России вылетела с Евро из-за отсутствия мастерства у игроков, но физически не уступила соперникам.