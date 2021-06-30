Технический комитет Российского Футбольного союза выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе.

По итогам заседания, посвящённого выступлению сборной России по футболу на чемпионате Европы 2020, члены техкомитета пришли к такому выводу.

По информации журналиста Сергея Егорова в телеграм-канале «Футбольный Биги», о пожелании ужесточить лимит сообщил после заседания Никита Симонян. По словам первого вице-президента РФС, все члены технического комитета единогласно поддержали Станичлава Черчесова, главного тренера национальной команды.

Напомним, с 2019 года в РПЛ действует следующий лимит на легионеров: формат «8+17» предполагает, что в заявке каждого клуба на матч чемпионата России может быть не более восьми иностранных футболистов.