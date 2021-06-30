Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Молдавии Ану Богдан и вышла во второй круг Уимблдонского турнира.

Игра прошла на 14-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и заняла менее одного часа. Счет по сетам 6:2, 6:2 в пользу Павлюченковой.

На счету российской теннисистки пять эйсов и две двойных ошибки. Её соперница ни разу не подала навылет за весь матч и сделала те же две двойные ошибки. Павлюченкова реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов за матч, у ее соперницы брейков не было в принципе.

В следующем круге Уимблдона Анастасия Павлюченкова сыграет с победительницей матча Каролина Плишкова — Астра Шарма.

Напомним, ранее Анастасия Павлюченкова дошла до финала «Ролан Гаррос», где уступила Барборе Крейчиковой.