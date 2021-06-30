Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко высказался о том, почему отпраздновал гол в ворота сборной Швеции пальцем, приложенным ко рту.

Ранее так голы праздновал футболист сборной России Андрей Аршавин.

Слова Зинченко цитирует портал Eurosport. По словам игрока, за первые три игры команда получила достаточно много критики, которую заслужила своей игрой.

«Я хотел бы просто своим празднованием показать тем людям, что лучше держать рты за замком, потому что мы достойная команда, которая умеет справляться с задачами. Силен не тот, кто бьёт, а тот, кто выдержит удар», — подчеркнул футболист.

Напомним, Украина обыграла сборную Швеции и вышла в 1/4 финала Евро-2020, у Зинченко в матче — гол и передача.