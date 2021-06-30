Российский хоккеист, нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов решил сделать окрошку прямо в Кубке Гагарина.

В «Инстаграме» клуба появились фотографии, как хоккеист наливает квас в уже заготовленную основу для окрошки, которая лежит в чаше Кубка Гагарина. Сейчас трофей находится в туре по городам России, каждый хоккеист команды может провести несколько дней с кубком у себя дома.

«Продолжая тему жары, коснемся по-настоящему важного опроса. Квас или кефир с минералкой? Да начнется великая битва в комментариях!»

В комментариях фанаты клуба не оценили поступок Зернова, посчитав, что он оскверняет завоеванный трофей. «Весь сезон биться, а потом окрошки налить. Зернов, ты в здравом уме?», — написал один из подписчиков.