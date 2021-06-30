Технический комитет РФС планирует обратиться к исполкому союза для того, чтобы внести изменения в календарь РПЛ сезона-2021/22 по просьбе Станислава Черчесова.

Информацию об этом сообщает портал РИА Новости. По данным издания, речь может идти о переносе матчей 6-го тура чемпионата России по футболу, одной из встреч тура будет матч «Зенита» и ЦСКА. Матчи были изначально запланированы на 28 и 29 августа.

По информации прессы, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил перенести матчи 6-го тура, поскольку 1 сентября состоится матч Россия — Хорватия в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Перенос матчей связан с желанием подготовить команду получше и дать ей возможность передохнуть, поскольку большинство игроков сборной выступает в РПЛ.