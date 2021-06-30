Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о возможных кадровых перестановках в сборной России по футболу.

«У президента и Кремля много других забот, и президент как болельщик интересуется и высказывает своё мнение. Решение по отставке Черчесова будет принимать РФС. Не должен президент заниматься такими вопросами, есть более важные и глобальные истории», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

По мнению комментатора, ко мнению Путина так или иначе прислушаются те люди, которые будут принимать решение. Однако последнее слово всё равно останется за РФС.

Напомним, ранее глава государства оценил выступление сборной России на Евро-2020 и отметил, что после вылета команды с турнира в ней возможны кадровые изменения.

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе В и не пробились в плей-офф Евро-2020, выиграв всего один матч из трех.