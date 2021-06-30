Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение о замене слова «lady» на «woman» в названиях женских дисциплин всех подконтрольных организации видов спорта.

Как говорится на сайте Союза, решение было принято на онлайн-конгрессе по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) с целью достижения гендерного равенства. Таким образом, все женские соревнования, которые ранее назывались «Ladies event» теперь будут именоваться «Woman’s event».

Данное решение будет распространяться на соревнования по фигурному катанию, в том числе и синхронному, конькобежному спорту и шорт-треку.

Напомним, ранее ISU огласил распределение фигуристов по этапам серии Гран-при в олимпийском сезоне.