Марафон «Белые ночи», традиционно проходящий в Санкт-Петербурге, в 2021 году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Беговое сообщество». Так как эпидемиологическая ситуация в Северной столице продолжает ухудшаться, проведение забега повлечет риск для здоровья тысяч участников.

«А мы не можем рисковать самым главным. С горечью и досадой мы вынуждены принять сложное решение: марафон «Белые ночи» переносится на 2022 год», — говорится в сообщении.

Марафон, запланированный на 17 июля, теперь должен состояться 18 июня 2022 года. Уточняется, что все зарегистрированные участники будут перерегистрированы на новую дату. Те, кто не сможет принять участие, смогут оформить возврат средств.