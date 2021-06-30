Петербургский футбольный клуб «Динамо» объявил о назначении Александра Куртеяна новым главным тренером команды.

47-летний специалист из Молдавии начал тренерскую карьеру в 2003 году. На разных должностях он работал в «Зимбру», а в 2009 году был назначен помощником главного тренера в клубе «Смена-Зенит». С конца 2011 по 2014 год работал главным тренером молодёжной сборной Молдавии, а затем возглавил и главную сборную страны. В 2017 году Куртеян работал в латвийском клуб «Елгава». С 2018 по 2020 был наставником в литовском «Паневежисе».

«Будем ставить максимально возможные задачи и стараться делать всё, чтобы их достичь. Основная

цель для меня — создать настоящую команду. Так как мы новичок во второй лиге, то будет стараться сделать боевую команду, которая способна добиваться результатов», — прокомментировал свое назначение Куртеян.