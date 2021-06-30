Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о том, каким должен быть новый главный тренер национальной команды.

«Мне хотелось бы, чтобы был авторитетный иностранец, который поиграл и поработал в европейском футболе. В штабе у него должны быть наши люди, которые разбираются в футболе. Не намекаю на себя, но почему бы и нет. Понятное дело, что такой человек должен приходить не за бешеные деньги», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, сборная России по футболу провально выступила на Евро-2020, заняв четвертое место в группе В. Команда Станислава Черчесова набрала три очка благодаря минимальной победе над Финляндией (1:0). В матчах с Бельгией и Данией российские футболисты уступили с крупным счетом.

После турнира пошли слухи об увольнении Черчесова, однако сам специалист не собирается подавать в отставку и планирует готовить команду к ЧМ-2022.