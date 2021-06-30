Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не одобрила решение технического комитета РФС поддержать Станислава Черчесова после провала сборной России по футболу на Евро-2020.

«Есть такое выражение: «Жираф большой, ему видней». Наверное, всех устраивает, что нет никаких успехов в футболе, как и нет никакого развития. Это какая-то поддержка сверху. Нас так не поддерживали: если был результат — ты в порядке, нет результата — ты не в порядке», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Тарасова добавила, что Черчесов и до сборной России не добивался успехов на тренерском поприще. Она напомнила, что в «Спартаке» у него не было достижений, чемпионство в Польше не в счет, поскольку там всего одна сильная команда.

«Я говорила, что на месте Черчесова сама ушла бы, а что делает другой человек… Он не знает пути выхода из этого кошмара. Люди, которые за него голосовали, наверное, тоже с ним согласны», — сказала Тарасова.

Напомним, под руководством Черчесова сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020. Команда потерпела два поражения в трех матчах и заняла последнее, четвертое место в квартете В, набрав всего три очка.