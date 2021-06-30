Футбольный клуб «Эвертон» объявил о назначении Рафаэля Бенитеса новым главным тренером.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с испанским специалистом рассчитан на три года. Бенитес начнет работу с командой 5 июля.

«Я рад присоединиться к „Эвертону“. Я был впечатлён амбициозными планами, о которых мне рассказали представители клуба. Я хочу достичь успеха с этой командой. Думаю, „Эвертон“ способен на многое. Я полон решимости сыграть большую роль в будущих успехах клуба», — цитирует Бенитеса пресс-служба команды.

Напомним, с 2019 года Бенитес работал в китайском клубе «Далянь Про», с которым разорвал контракт в январе 2021-го. По словам тренера, решение об уходе из команды он принял из-за пандемии коронавируса, так как хочет находиться рядом с семьей.

Ранее тренер работал в английских «Ливерпуле» и «Челси», итальянском «Наполи», испанских «Реале» и «Валенсии».